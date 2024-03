L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha preso la parola a DAZN per commentare la vittoria dei rossoneri sul campo dell’Hellas Verona, match valido per la 29esima giornata di Serie A: “Abbiamo interpretato bene la partita, forse potevamo essere più attenti in occasione del loro gol che è stato molto bello. Siamo stati squadra e creato tantissimo, penso che la prestazione sia stata molto positiva. Abbiamo sofferto il giusto ma credo che abbiamo vinto meritatamente nonostante il Verona ci abbia creduto fino alla fine. Abbiamo studiato bene i nostri avversari, che avevano avuto una settimana per preparare questa partita".



NON VA BENE - Sul cartellino giallo sventolato dall’arbitro Mariani a Theo Hernandez, che costerà l’assenza per squalifica nella prossima gara contro la Fiorentina: “Non va bene, Theo esulta sempre così. Non ce l'aveva con nessuno. Non era una mancanza di rispetto verso la tifoseria. Theo non ha fatto niente e ora sarà squalificato. Bisogna lasciare stare gli altri giocatori - in riferimento alle proteste del tecnico del Verona Marco Baroni - e parlare con i propri".



BRAVO SAMU - Stefano Pioli è poi tornato a parlare, sempre a DAZN, dell’ottimo impatto dei giocatori subentrati a partita in corso e nello specifico di Samuel Chukwueze, autore del suo primo gol in Serie A: "Ho visto Loftus-Cheek e Pulisic stanchi ma è normale. Oltre l'aspetto tattico avevamo bisogno di brillantezza e Giroud, Musah e Chukwueze ce l'hanno data. Chukwueze gioca in un campionato difficile e complicato ma ci sta mettendo tanta disponibilità per fare il meglio. Troppe volte i giudizi sono affrettati e non si ha il tempo di aspettare. Ci vuole tempo ma lui ha sempre grande disponibilità. Sono contento per il suo gol. Noi abbiamo la pazienza per aspettare tutti i nostri giocatori”.



CHE COPPIA - Infine Stefano Pioli ha risposto alla domanda dallo studio di DAZN se Theo Hernandez e Rafa Leao compongano una delle migliori coppie in Europa: “Assolutamente sì. Theo e Leao hanno dei mezzi tecnici e fisici superiori. Loro sono una coppia fortissima. Gli avversari devono preoccuparsi. Sono due giocatori fantastici e ce li stiamo godendo tutti. Leao sta imparando tanto. Sta crescendo tutti i giorni in tutto e per tutto. Voleva far gol in quel caso ma capisco che un attaccante in certe situazioni voglia trovare il gol. Anche oggi è stato pericoloso, ha lavorato, ha attaccato e difeso, è stato un giocatore importante per la squadra”.