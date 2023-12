L’identikit ideale del Milan per quello che dovrà essere il rinforzo in difesa nel mercato di gennaio è chiaro: preferibilmente mancino, ben strutturato fisicamente e che sappia impostare l’azione.. Moncada e D’Ottavio ci proveranno ancora senza scartare possibili alternative., difensore in forza al West Ham e con un passato al PSG. Piace perché può giocare sia da centrale difensivo che da terzino destro. Con gli Hammers sta trovando pochissimo spazio in Premier League ( solo 4 presenze) e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, una soluzione molto gradita al club rossonero.