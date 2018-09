Il Milan, rientrato in tarda nottata dal Lussemburgo, è tornato ad allenarsi stamattina a Milanello, ritrovandosi alle 11.00 in spogliatoio per iniziare il lavoro in vista della partita di domenica (18.00) a San Siro contro l'Atalanta. La squadra, pronta in palestra alle 11.30, ha effettuato la prima parte dedicata all'attivazione muscolare. Chi ha giocato in Europa League è rimasto all'interno delle stessa per una sessione defaticante, invece il resto della rosa si è spostata in campo. Torello in avvio al quale ha partecipato anche Mister Gattuso, poi una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi; a seguire una sequenza di scatti con cambi di direzione utilizzando le sagome. Dopo il gruppo si è spostato sul campo esterno dove, terminate alcune esercitazioni tecniche, ha svolto una serie di partitelle a tema. Infine spazio allo stretching.