Il futuro di Diego Laxalt tiene ancora banco in casa Milan. Naufragate per ragioni economiche le piste Atalanta, che ha preso Arana dal Siviglia, e Fiorentina, che invece si è assicurata Dalbert dall'Inter, è tornato in auge il Torino. Contatti positivi nella giornata di ieri, si può chiudere a breve.



INCONTRO IN SEDE PER DEFINIRE - Milan e Torino hanno raggiunto una base d'intesa un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. I granata andrebbero a coprire interamente l'ingaggio da 1,7 milioni di Laxalt. Secondo quanto appreso da calciomercato,com, oggi pomeriggio gli agenti dell'esterno uruguaiano saranno a Casa Milan per cercare di definire il trasferimento del loro assistito al club di Urbano Cairo.