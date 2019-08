Dopo che il principale obiettivo di mercato per la fascia sinistra, Mohamed, è svanito a causa dell’infortunio al ginocchio occorso al giocatore dellae considerato che la trattativa con l’Inter per Federicofinora non si sta sbloccando, la società granata ha deciso di virare sul giocatore di proprietà del, sul quale è però sempre vivo anche l’interesse dellaDa diverso tempo Laxalt è seguito dal Torino (aveva già provato a prendere il giocatore quando ancora era in forza al Genoa) ma, fino a questo momento, il direttore sportivo Massimo Bava non aveva mai presentato vere offerte alla società rossonera. Adesso però il dirigente sembra aver intenzione di fare sul serio per il calciatore uruguaiano: lo dimostraL’idea del Torino è quella di acquistare il terzino sinistro con la formula del: una formula che ha fatto impantanare la trattativa per Dimarco ma che invece potrebbe permettere di chiudere quella per Laxalt. Il Milan, d’altronde, si era già detto disponibile a cedere il proprio esterno a titolo temporaneo con il riscatto fissato tra iL’incontro di domani tra Bava e il procuratore del calciatore potrebbe permettere al Torino di fare un importante passo avanti nella corsa al giocatore, non è da escludere anche un rilancio dalla LEGGI QUI ). FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com