Diego Laxalt si è concesso ai microfoni di Milantv nel pre-gara contro l'Udinese: “Abbiamo perso una partita, importante come tutte. Per fortuna abbiamo subito questa opportunità, è buono anche per dare una svolta e trovare la vittoria. Oggi è molto importante, dobbiamo fare una grande prestazione per questa partita. Penso che nel corso della stagione fino ad ora si sono visti tutti i giocatori in campo praticamente, ognuno ha sempre dato il massimo. Oggi, dobbiamo fare una grande partita e vincere. Questo è l’obiettivo”