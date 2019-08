Il Milan deve fare cassa e tra gli indiziati a uscire c'è sicuramente Diego Laxalt. Arrivato la scorsa estate dal Genoa, all'interno dell'operazione Lapadula, per 14 milioni di euro più 4 di bonus non ha mai convinto appieno il Milan. L'uruguaiano piace in Russia, precisamente allo Zenit San Pietroburgo, ma è più probabile l'opzione Premier League, la preferita dallo stesso giocatore.



AGENTE IN ITALIA - Tornato ad allenarsi a Milanello giovedì scorso, Laxalt vorrebbe conoscere presto quello che sarà il suo futuro. Ecco perchè, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il suo agente Ariel Krasouski, lunedì sarà in Italia. Previsti summit con alcuni intermediari per le offerte arrivate da due club inglesi. Lavori in corso, il Milan cerca di accelerare anche sul fronte cessioni.