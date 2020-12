Milan-Lazio 3-2MILAN7: felino nel deviare il tiro su calcio di rigore di Immobile sul palo, tiene in partita il Milan con un paio di interventi da fuoriclasse assoluto.6,5: altra prestazione importante sotto tutti i punti di vista: lotta come un leone e non si risparmia mai.5,5: fa delle cose buone negli uno contro uno. E' elegante in alcuni interventi ma sbaglia completamente il tempo in occasione della rete di Immobile.7: estremamente attento sul gioco aereo dove giganteggia. Il capitano rossonero sfodera una prestazione gagliarda e senza errori evidenti.8: un'autentica ira di Dio. Imprendibile dal primo all'ultimo minuto, costringe sempre al fallo gli avversari. Duella con Lazzari e gli concede pochissimo in fase offensiva. Ha la forza di andare a incornare per il gol vittoria, un gesto che conterà tanto nella stagione del Milan. In questo momento è il miglior terzino sinistro del mondo.6: nella fase centrale della partita perde le misure e la Lazio attacca facilmente per via centrale. Cresce nel finale di gara, recuperando alcuni palloni importanti. Può fare meglio.5,5: entra in campo con la giusta determinazione, si esalta nella lotta a centrocampo. Ma tatticamente e tecnicamente commette troppi errori.5,5: il nazionale belga stecca una partita, può capitare. Combina poco e sbaglia tante letture di gioco piuttosto semplici. (dal 19' Castillejo 5,5: entra in campo con poca grinta e voglia di fare, Pioli lo richiama in panchina a causa di un indurimento muscolare)( dal 47' st Maldini s.v)7: telecomanda il cross sulla testa di Rebic per il primo vantaggio. Realizza con estrema precisione e freddezza il rigore del raddoppio. Poi mette da parte il fioretto e prende la sciabola perché la Lazio prende il comando delle operazioni e c'è da soffrire. Un giocatore determinante per il Milan del presente e anche del futuro.6: la buona notizia è che riesce a sbloccarsi in campionato, le cattive sono i due gol mangiati nel finale di partita che potevano pesare tanto. Poi ci ha pensato Theo Hernandez a rendergli meno rimorsi.5,5: la continuità non è ancora un suo punto di forza. Corre tanto ma spesso a vuoto. (dal 29' st Hauge 6: si presenta subito con un tunnel a Marusic, dà qualità nel finale)All.7: non cerca mai alibi, trova sempre una soluzione ai problemi. Leader di un Milan che merita di stare in cima alla classifica.6,5: è una sorta di regista difensivo, i compagni si affidano molto alla sua bravura con i piedi. Straordinario su Rebic al 40' del secondo tempo.5: irruento in occasione del fallo da rigore su Rebic che indirizza la gara. Dalla sua parte la Lazio soffre tanto anche per le sue incertezze. (dal 44' st Hoedt s.v)6,5: qualche uscita palla al piede rischiosa, ma molto efficace negli interventi.5,5: conferma un periodo tutt'altro che positivo. Non si macchia di grandi errori, soffre tanto quando Calhanoglu gravita nella sua zona di competenza.6: il duello contro Theo Hernandez è il più interessante ed emozionante della partita. Manuel spinge bene, specie nel primo tempo, ma nulla può contro lo strapotere dell'avversario francese.6,5: con la coda dell'occhio trova il lancio di prima che manda in porta Immobile: una giocata da campione assoluto. (dal 28' st Akpa 5,5: con il suo ingresso in campo la Lazio perde tanto in fase di palleggio)5,5: ha un passo diverso rispetto agli avversari e fa troppa fatica a spezzare il gioco. (dal 1' st Cataldi 6: leggermente meglio del compagno, specie in fase di costruzione)7: sublime dal punto di vista tecnico, trascina la Lazio per 45 minuti al raggiungimento del pareggio. Segna il secondo gol consecutivo, il periodo difficile è alle spalle.6: Controlla facilmente Saelemaekers e si propone nella metà campo avversaria con buona continuità.6: si procura un calcio di rigore (generoso) e riesce a dare profondità alla squadra. Costretto al cambio per infortunio (dal 32' pt Muriqi 5: lento e impacciato, in questo momento è un flop totale)6,5: tiene sempre in allerta la difesa rossonera. Segna un bel gol che riscatta l'errore dal dischetto: Ciro risponde sempre presente. (dal 28' st Pereira 6,5: entra bene in partita, con un paio di giocatore che mettono paura alla difesa del Milan)All: la sua Lazio per 45 minuti mette alle corde il Milan mostrando un bel calcio. Poi decide di cambiare Immobile e Milinkovic e rovina tutto incomprensibilmente.