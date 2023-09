Milan-Lazio (sabato 30 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.