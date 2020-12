è il big match di questo turno infrasettimanale che chiude il 2020 della Serie A e valido per la 14esima giornata di campionato. I rossoneri di Stefano, in piena emergenza infortuni e squalifiche hanno bisogno dei 3 punti per essere certi di mantenere il primo posto in classifica a prescindere dal risultato dell'Inter. I biancocelesti di Simonehanno ribaltato una stagione deludente nell'ultimo turno battendo il Napoli e hanno bisogno della vittoria per confermarsi e riaprire definitivamente la corsa ad un piazzamento Champions.G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.: Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.