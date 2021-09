Al quarto d'ora del secondo tempo sostituzione in casa Milan, nel match casalingo contro la Lazio: Stefano Pioli manda in campo Tiémoué Bakayoko al posto di Franck Kessie. Mentre i tifosi rossoneri applaudono, dal settore riservato ai supporters ospiti piovono invece vergognosi cori di stampo razzista: "Questa banana è per Bakayoko", intonano in coro gli ultras della Lazio.