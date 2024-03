Milan, le 41 parole chiave con cui i PM indagano sulla vendita da Elliott a RedBird: c'è anche 'Kaiser'

Redazione CM

L'indagine è ormai diventata di dominio pubblico, del resto la perquisizione di lunedì nella sede del Milan non poteva passare inosservata, ma l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sulla vendita del Milan da Elliott a RedBird svela di giorno in giorno nuovi dettagli. Dalle carte delle indagini dei magistrati Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi emergono quantomeno diverse anomalie che hanno portato gli investigatori ad aprire un fascicolo.



DOCUMENTI SMARTPHONE E PC - Ora gli inquirenti dovranno analizzare il contenuto di tutti i documenti, di tutte le mail, dei contenuti degli smartphone e dei pc sequestrati negli uffici di Casa Milan, in quelli degli amministratori delegati, ma anche presso l'abitazione, ad esempio, dello stesso amministratore delegato Giorgio Furlani.



41 PAROLE CHIAVE - Secondo quanto riportato da Repubblica sono 41 le parole chiave che gli uomini dei PM stanno utilizzando per scandagliare tutto il materiale raccolto. Fra queste c'è ad esempio la parola "Kaiser" che si rifà a Kaiser Permanente il colosso della sanità privata USA che aveva ipotizzato un primo investimento da 200 milioni nel Milan salvo poi tirarsi indietro. Un'altra è "Investcorp" come il fondo arabo che aveva presentato un'offerta da 1,1 miliardi di euro senza prestiti, ma rifiutato da Elliott che ha invece preferito il vendor loan con RedBird Capitals.