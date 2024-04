Milan, le cifre per il colpo Youssouf Fofana

L'apertura alè stata totale nei giorni scorsi e per questosi è trasformato nel primo grande obiettivo di mercato del club rossonero in vista della prossima estate. L'obiettivo è chiaro, inserire in rosa un centrocampista centrale fisico e di rottura e l'attuale mediano delrientra al 100% nei profili validi.Classe 1999, francesce ma di origini del Mali, 28 presenze, 2 gol e 3 assist in stagione è il suo bottino stagionale.con il Monaco che nonostante tutto, lo scorso gennaio chiedeva non meno di 30 milioni di euro per liberarlo.

L'obiettivo del Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, è cercare lo sconto, data la vicina scadenza contrattuale. Fretta non c'è, ma il Milan vuole provare a chiudere prima della fine dell'attuale stagione.