Dopo la pesante sconfitta in casa della Lazio, il Milan fa i conti anche con l'infermiera. Davide Calabria, infortunatosi nel finale di gara, lamenta una contusione alla gamba destra. Per Fikayo Tomori, uscito nel corso del primo tempo, si tratta invece di un problema alla coscia anteriore sinistra. Ulteriori valutazioni verranno fatte tra domani e giovedì per entrambi.