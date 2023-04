: fa la differenza, sempre. Intervento salvifico su Di Lorenzo nei minuti finali della gara.tiene in partita il Milan salvando sulla linea una conclusione di Kvaratskhelia. Duello epico con il georgiano che gli va via in rarissime occasioni.parte con qualche timore di troppo, specialmente quando deve iniziare l’azione. Sale di tono con il passare dei minuti.: é tornato il ministro della difesa danese. Imperioso nel gioco aereo, solo la traversa gli nega la gioia del gol.: qualità, quantità, progressione, attenzione in difesa: tutto il meglio del repertorio del francese nella notte di San Siro. Nel secondo tempo fa letteralmente impazzire mezza difesa del Napoli, provoca l’espulsione di Anguissa.prende le misure al palleggio azzurro dopo i primi 25’ di grande difficoltà. Ci mette una grande dose di dinamismo miscelato alla solita prova di cuore.errore grave in avvio di match ma Kvaratskhelia è distratto e grazia il bosniaco. Che fa il solito grande lavoro di filtro ma non è preciso dal punto di vista tecnico.la giocata sul gol di Bennacer, quando nasconde il pallone a tre avversari prima di partire verso l’area avversaria, è quanto di meglio ha offerto questa partita. E non è un caso che sia ancora lo spagnolo il grande protagonista della gara. Illusionista. (dal 35’ stpeggiore in campo fino al 35’. Poi il sinistro che decide la partita. Essenziale. (dal 21’ st: è in grande forma e si vede)progressione alla Weah nel primo tempo, con Anguissa e Rrhamani lasciati sul posto, e conclusione di poco a lato. Rafael si accende a sprazzi ma quando lo fa regala gioie ai tifosi rossoneri.sufficienza stiracchiata per il francese che prova a farsi largo contro Kim e Rrhamani senza grande successo.bravo e fortunato. Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Il suo Milan mantiene la rotta quando divampa la tempesta e poi punisce il Napoli con le sue armi migliori.