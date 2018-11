è incerto in occasione del primo gol, quando evita l'uscita che sarebbe servita. Si riscatta con almeno tre interventi difficili.a livello tattico sbaglia poco e nulla, sulla scelta delle giocate molto. E aveva di fronte un Cristiano Ronaldo al minimo indispensabile.da terzino destro non è a suo agiosul gioco aereo dice la sua con autorevolezza, rimediando anche un paio di colpi che lo potevano mettere k.o. Il colombiano però gioca alle belle statuine in occasione della marcatura di Ronaldo.attento e preciso, reclama un penalty per un fallo di Chiellini. Non sfigura al cospetto della prima della classe.dopo un periodo di grande forma fisica e mentale, incappa in una serata storta. Marcatura troppo molle su Mandzukic che lo infilza, qualche errore di troppo anche nel secondo tempo.uno dei pochi a cercare la giocata fuori dall'ordinario. Sua l'idea da cui nasce il fallo da rigore di Benatia. Positivo.duella come un leone su ogni pallone, uscendo spesso vincitore. Fa ripartire il Milan in contropiede con forza e intelligenza ma Higuain non è in partita.uomo di raccordo tra centrocampo e difesa, una sorta di lavatrice a propulsione continua. Non chiedetegli di organizzare il gioco, ma il suo lo fa anche bene.cerca di farsi dare palla tra le linee per mettere in difficoltà Pjanic ma il passo non è quello dell'anno scorso. Timidi segnali di crescita ma ancora non bastaentra e la combina grossa servendo Cancelo in occasione del gol che mette i titoli di coda alla partita. Svagatoun film dentro la partita quello dell'argentino, con un finale amarissimo. Si procura il rigore che poteva cambiare la partita ma lo calcia malamente. Da lì gioca a nascondersi dietro Benatia prima della sceneggiata che gli vale un rosso che definire ingenuo sarebbe un eufemismo.lavora e molto senza palla ma non incide.si danna l'anima, rincorre tutto e tutti e in un certo senso riesce a dare un minimo di scossadeve fare di necessità virtù con il poco materiale che gli è rimasto per via dei tantissimi infortuni. Sbaglia il cambio Laxalt-Calhanoglu.