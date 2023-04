7,5: semplicemente un fenomeno. Ipnotizza Kvaratskhelia dal dischetto ( 14 rigore parato su 45 in carriera) e regala la qualificazione al Milan. Era già successo a Londra su Kane. Nel momento più importante c’è sempre Magic Mike.7,5: manuale del terzino perfetto divulgato questa sera su Kvaratskhelia. Non gli concede mai la conclusione dall’interno, si applica nelle diagonali e resta concentrato fino all’ultimo secondo. Partita da capitano vero.7,5: rasenta la perfezione in marcatura su Osimhen che riesce a liberarsi solo nei minuti di recupero. Un professore dal punto di vista tattico.6,5: una molla che va a chiudere ogni linea di passaggio possibile. Scomposto in occasione del fallo di mano che porta alla concessione del rigore per il Napoli, ma è l’unico errore per l’inglese.6: il protagonista tanto atteso rimane sulle sue, attento in fase difensiva. Utile anche così.6: soffre nella prima mezz’ora di gara il grande ritmo imposto dal Napoli. Ma con orgoglio e senso tattico non arretra di un centimetro ribattendo colpo su colpo.7: un libero aggiunto anni 70’. Tremendamente efficace in ogni zolla, centimetro su centimetro alla ricerca della gloria. Un muro invalicabile per il Napoli, ha “pulito” tutti i palloni.6,5: lavoro fantastico senza palla, aiuta Calabria nella marcatura di Kvaratskhelia. Prova anche a ripartire con intensità ma senza riuscire a incidere. (Dal 14’ st6,5: prezioso quando deve gestire alcune ripartenze )6: si sacrifica molto, corre tanto ma non riesce a entrare in partita come sa.9: il bello del calcio è tutto nei piedi di Rafael. L’azione che porta al gol di Giroud resterà nella storia della Champions League come un dipinto di Michelangelo. Parte dalla sua area di rigore, ne lascia quattro sul posto prima di rifinire per Giroud. E si era procurato il calcio di rigore con un’altra azione fantastica. (Dal 38’ stsv)7: dal dischetto era praticamente infallibile ( 17 realizzazioni consecutive) prima dell’errore di questa sera. Da campione vero chiede scusa ai compagni e rialza la testa sfoderando una prestazione perfetta anche quando va a dare una mano in difesa. E trova il gol, al momento, più pesante della stagione. Esce stremato. (Dal 28’ st Origi 6: lotta come mai aveva fatto in stagione)7,5: disegna un Milan perfetto dal punto di vista tattico. Mette la firma su un cammino in Champions League entusiasmante.