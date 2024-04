Milan, le pagelle di CM: Sportiello miracoloso, Thiaw annulla Vlahovic. Male Pulisic e Adli

mandato in campo a sorpresa per l’improvviso ko di Maignan, risponde con una prestazione super. Prima la grande parata su punizione di Vlahovic, poi il doppio intervento su Kostic e Danilo. Miracoloso.spinge tanto cercando sia il fondo che la penetrazione anche per vie centrali. Promosso. (Dal 37’ st Bartesaghi s.v)la migliore prestazione stagionale per distacco del difensore tedesco, un muro dove si spengono le velleità juventine. Specie nel finale quando salva un gol già fatto sulla linea di porta.

attento, preciso, combattivo: il difensore di Busto Arsizio risponde ancora una volta con personalità. Continuo.terzino bloccato ma intelligente dal punto di vista tattico. Professore.si prende troppi rischi nelle uscite dal pressing della Juventus e rischia grosso in almeno 3 occasioni. Nel complesso perde tanti palloni ed è molto impreciso in fase di costruzione. ( dal 17’ stsufficienza stiracchiata, almeno prova a fare filtro)aiuta la squadra con il pressing a tutto campo. In fase di costruzione è ordinato ma talvolta anche scolastico.

il motore dell’americano si è inceppato. Spara a salve. (Dal 37’ st Chukwueze s.v)si fa notare per un grande recupero difensivo su Yildiz. Combatte ma viene sempre murato al tiro. (Dal 37’ st Zeroli s.v)prova ad accendersi nonostante la tripla marcatura sistematica. L’unico a impensierire una Juventus molto compatta.qualcosa è cambiato nella testa di Olivier nelle ultime uscite: poco concreto, con quella ricerca ottusa di colpi di tacco non da lui, e quasi scoraggiato li solo al centro dell’attacco. Prova a fare qualche movimento ma non gli arriva un pallone giocabile. (Dal 25’ st: pochi minuti per incidere, prova ad attaccare la profondità)

cerca il punto e l’ottiene faticando. Tattica sparagnina ma comunque efficace.