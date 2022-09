Fa il suo esordio in serie A entrando all’inizio del secondo tempo contro il Napoli ma finisce per diventare il peggiore in campo dei suoi .Sergino Dest deve dimenticare presto la sfida di ieri, come si evince anche dalle pagelle dei principali quotidiani italiani. Pesa, tanto, il fallo ingenuo da rigore provocato su Kvaratskhelia.



Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

calciomercato.com 4,5