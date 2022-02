Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia oggi hanno incontrato in diretta streaming da Milanello gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Bertrand Russell di Garbagnate Milanese.



Florenzi ha detto: "Come la scuola il calcio mi ha insegnato a stare all’interno di un gruppo e ad avere sempre rispetto verso i compagni, l’allenatore e gli avversari, nella vittoria come anche nella sconfitta".



Gabbia ha aggiunto: "È molto bello condividere lo spogliatoio con compagni di diverse nazionalità, perché si ha l’opportunità di scoprire tante abitudini differenti, anche semplicemente nel mangiare o nel modo in cui si trascorre il tempo durante un viaggio. Si riesce sempre a fare gruppo e a creare armonia".



Infine i due hanno concordato sul movimento calcistico femminile: "Ha avuto un’evoluzione fantastica nell’ultimo periodo e non ci sorprende, ma ci rende felici. Come non ci sorprende vedere una direttrice di gara arbitrare un match di calcio maschile: bisogna sempre guardare al merito, e non al genere".