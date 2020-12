per il presente e per il futuro. Il suo desiderio è quello di continuare l'avventura in rossonero, di proseguire quel percorso di crescita che mai come quest'anno sta viaggiando di pari passo con i risultati della squadra.La trattativa tra il club rossonero, parafrasando le recenti dichiarazioni di Ivan Gazidis, e l'agente Mino Raiola sta proseguendo sul binarioMino Raiola è un osso duro per tutte le società in sede di trattativa. Nella sua scuderia sono presenti giocatori di qualità elevatissima che gli permettono di agire secondo una strategia ormai chiara a tutti.sia dal punto di vista dell'ingaggio che delle possibili scorciatoie (rivolgersi alla voce clausola rescissoria).Considerando il valore tecnico e le prospettive del nativo di Castellammare di Stabia il ragionamento potrebbe non essere errato.Ecco perché Ivan Gazidis ha dato l'ok per migliorare la prima offertaUna cifra considerata ancora bassa dal gruppo che fa capo a Mino Raiola.Nelle ultime settimane tanti club si sono informati sulla situazione di Gianluigi Donnarumma. D'altronde la possibilità di accaparrarsi le prestazioni di uno dei primi tre portieri al mondo è una forte attrazione anche per chi, allo stato attuale, non ha grandi necessità di intervenire nel ruolo specifico., ma non ha ancora sferrato alcun attacco nonostante gli ottimi rapporti con Mino Raiola. Difficile, se non impossibile, immaginare un tradimento da parte di Gigio nell'attraversare l'altra sponda del Naviglio per sposare il progetto di Suning per l'Inter.Sondaggi tanti, dunque, ma nulla di così concreto da mettere il Milan in una condizione di pericolo e tal senso vanno interpretate le ultime dichiarazioni alla Gazzetta dello sport dell'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis.La macchina diplomatica rossonera è costantemente in moto per far sì che la situazione si sblocchi definitivamente e il desiderio del giocatore di rimanere possa essere accontentato.la partita a scacchi prosegue. La prossima mossa spetta a Elliott ma l'ottimismo, in casa Milan, per arrivare a un accordo in tempi rapidi è sempre molto alto.