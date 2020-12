Florian Thauvin rischia di essere a tutti gli effetti uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il suo contratto è infatti in scadenza il 30 giugno 2021 ed è pronto a liberarsi a gratis dal Marsiglia al punto che diversi club stanno provando a contendersi i suoi servizi.​"E' un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E' un giocatore di alto livello. Sicuramente è un profilo che va seguito". Con queste parole, ilaveva certificato il gradimento per l'ala francese e vi avevamo raccontato ( LEGGI QUI ) cheÈ da 3 milioni, contro i 5 richiesti, ma la pista resta calda.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia,che da oltre un anno è ancora alla ricerca di un colpo top in fascia che prenda definitivamente il posto di Callejon. Mertens, infatti, non è più considerato un esterno e un innesto nel reparto verrà fatto. Thauvin a zero piace, ma non va esclusa la possibilità di bruciare la concorrenza. Il Milan, ad esempio, non ha budget per affondare il colpo in questa sessione, il Napoli invece un piccolo margine ce l'ha.