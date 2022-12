Il Milan è pronto a sfidare domani il Psv a Eindovhen per quello che sarà l’ultimo test amichevole in vista della ripresa della serie A. Stefano Pioli sembra orientato a scegliere Dest come terzino sinistro ed è una indicazione importante in vista della trasferta di Salerno. Nel ruolo di prima punta il tecnico emiliano sembra orientato a schierare Ante Rebic e non De Ketelaere che resta in ballottaggio con Díaz per un posto sulla trequarti.



LA PROBABILE FORMAZIONE: (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.