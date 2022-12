La voglia di proseguire insieme oltre la scadenza del 30 giugno 2023 c'è sia da parte di Olivier Giroud che da parte del Milan e se dal punto di vista economico l'intesa sembra essere stata trovata, per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto c'è una distanza da colmare. Un dettaglio non di poco conto che rigurarda la durata del prossimo accordo che il club vorrebbe di durata annuale, mentre il giocatore di non meno di due anni.