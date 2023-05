Mancano solo 2 giorni e poi l'Euroderby di Champions di andata, Milan-Inter, prenderà il via. Stefano Pioli ha radunato la squadra a Milanello per la seduta di allenamento odierna con grandissima attesa soprattutto per le condizioni di Rafael Leao, uscito infortunato nel corso della sfida contro la Lazio dello scorso sabato e fermatosi per un'elongazione all'adduttore della coscia. Il portoghese non è però l'unico indisponibile per Pioli.



DEST E FLORENZI A PARTE - Sergino Dest non è in lista Champions, ma oggi si è allenato a parte e insieme a lui non ha preso parte all'allenamento in gruppo anche Alessandro Florenzi con una fascia destra difensiva che avrà a disposizione soltanto capitan Calabria e all'occorrenza l'adattato Pierre Kalulu.



LEAO IN PALESTRA - Non si è allenato in gruppo e non ha svolto neanche un allenamento personalizzato in campo, invece, Rafael Leao. L'esterno portoghese ha svolto soltanto un allenamento in palestra senza lavoro sul campo. Non un sengale ufficialmente negativo in vista della sua eventuale convocazione, ma solo un percorso di ripresa programmato, sarà importante il controllo strumentale che monitorerà la lesione.