Il primo esame londinese è stato superato brillantemente ma ora per il Milan ce n’è un altro ugualmente importante lunedì sera a San Siro contro l’Atalanta. Perché la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è un obiettivo da non fallire e passa, principalmente, dal percorso in campionato. Pioli deve dosare le energie e contro i campani farà un turnover ragionato.



LA SITUAZIONE- Tonali ha stretto i denti versando sul campo fino all’ultima goccia di sudore. Ora però il centrocampista lodigiano necessita di un turno di riposo e si apre il ballottaggio tra Pobega, Krunic e Vrancx per affiancare Bennacer. Possibile avvicendamento anche in difesa con Kjaer pronto a prendere il posto di un brillante Thiaw. De Ketelaere sta bene e dovrebbe partire dal 1’ al posto di Brahim Díaz. Oggi pomeriggio Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato: lo svedese punta a una maglia da titolare anche se Giroud è in netto vantaggio.