Il recupero di Maignan procede regolarmente. Sei settimane, significa arrivare quasi a fine novembre, per cominciare a poter utilizzare il braccio. E poi, con altre quattro settimane, si arriva a ridosso di Natale. Mike scalpita, ieri ha postato un video in cui annuncia il ritorno sempre più vicino ma il Milan, secondo Tuttosport, frena. Il club rossonero non vuole forzare il rientro onde evitare possibili ricadute.