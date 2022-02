E' partito il conto alla rovescia in vista del derby di Milano che può valere una fetta importante di Scudetto. Il Milan non arriverà di certo nelle migliori condizioni possibili considerando le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. L'attenzione questa mattina a Milanello era tutta rivolta a Fikayo Tomori: il difensore inglese, come ieri, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Domani sarà una giornata chiave per capire se potrà essere schierato sin dal primo minuto dal tecnico Stefano Pioli. Non arrivano, invece, notizie confortanti per quanto concerne Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Lo svedese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e non sarà titolare contro l'Inter: al suo posto pronto Giroud, uno che di stracittadine se ne intende avendone giocate be 71 in Inghilterra. In forte dubbio anche la convocazione del croato, che oggi ha svolto un lavoro individuale sul campo per recuperare da un fastidio alla caviglia.