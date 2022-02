Per il Milan non esiste altro risultato che la vittoria nel derby se vuole coltivare ambizioni scudetto. Una partita speciale per Stefano Pioli che affronta, probabilmente, la partita più importante in rossonero proprio contro il suo passato. Diverse nuove idee tattiche sono già state provate in questi giorni a Milanello per cercare di sorprendere una squadra un'Inter che ha ampiamente dimostrato di meritare la vetta della classifica. Ma da qui a sabato alle ore 18 la partita più importante è quella relativa al recupero di Zlatan Ibrahimovic e Fykaio Tomori.- La determinazione di Fykaio Tomori non conosce limiti. Sin dal primo giorno dopo l'operazione al ginocchio il pensiero del difensore era unicamente rivolto al derby di Milano. Sempre con equilibrio, valutando il recupero quotidianamente.. Ci sono buone sensazioni ma saranno fondamentali le prossime 48 ore per capire se il ginocchio si gonfierà o meno.. Il campione svedese non ha ancora smaltito il problema al tendine d'Achille, oggi ha svolto personalizzato in palestra come da programma. Quella di domani sarà una giornata chiave derby dato che sono previste le prove tattiche. Giroud è pronto e si candida per una maglia da titolare.Ante Rebic ha svolto un lavoro tecnico personalizzato: le sue condizioni non preoccupano in vista del tanto attesa difesa contro l'Inter.