Ore decisive, anzi minuti. Rafael Leao è a Milanello per il provino decisivo: qualora dovesse passarlo, Pioli lo includerebbe nei convocati e a quel punto non è da escludere che il portoghese possa essere utilizzato nella sfida di stasera, valida per le semifinali di Champions League, contro l'Inter.



PROVINO - Un'ultima sgambata decisiva dunque per capire meglio le condizioni dell'attaccante rossonero. Rafaè arrivato Milanello verso le 10.20 e ha iniziato l'allenamento solitario. Dovesse andare bene, il portoghese raggiungerebbe i compagni all'Hotel Melià. Alla vigilia, Pioli aveva presentato così la sua situazione: "Ha lavorato sul dritto, deciderò cosa fare mercoledì. Se lo convoco ovviamente potrà giocare. Se sta bene sarà convocato, altrimenti nulla. Se il test di mercoledì è pulito può giocare. Se non è pulito non può giocare né dall'inizio né dalla fine".



CONDIZIONI - Leao è alle prese con una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra rimediata nella sfida di sabato contro la Lazio. Quando non è stato presente, il Milan ha ottenuto una sola vittoria in otto gare.