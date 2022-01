Rafael Leao, un gol e un rigore conquistato in Milan-Roma, è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Abbiamo giocatori di grande qualità, mancano gli altri ma abbiamo dimostrato di essere squadra. Sono molto contento, ho aiutato la mia squadra a vincere e sono felicissimo per me. Quelli che sono entrati hanno fatto la differenza, abbiamo fatto un grande lavoro".