Aggiornamenti da Milanello, dove la squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi per preparare la partita con l'Atalanta in programma sabato alle 18, valida per la 15ª giornata di Serie A. L'attenzione del Milan è tutta per le condizioni di Rafael Leao, guarito clinicamente dalla lesione muscolare e al lavoro per tornare a disposizione del tecnico: nell'allenamento odierno, il portoghese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, la sua condizione migliora ma sarà valutato giorno per giorno per decidere se convocarlo per la trasferta di Bergamo o per quella di Newcastle in Champions League.



KJAER - Discorso valido anche per Simon Kjaer: il difensore danese, come Leao, oggi ha svolto un allenamento di riatletizzazione sul campo, l'obiettivo di Pioli e dello staff è di averlo a disposizione tra i prossimi due impegni.