Rafael Leao sarà il capitano del Milan contro l'Hellas Verona. L'assenza di Davide Calabria e Theo Hernandez dall'undici titolare porta la fascia sul braccio del portoghese, bersaglio di feroci critiche dopo l'errore contro il Newcastle nello 0-0 all'esordio in Champions League. Per la prima volta dal suo arrivo in rossonero, Leao indossa la fascia di capitano dal 1'.