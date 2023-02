La serata di ieri con la vittoria ottenuta per 1-0 contro il Torino è stato senza ombra di dubbio importantissima per il, che prova a lasciarsi alle spalle la crisi, ma anche perche, nel giro di poche ore, ha visto delinearsi in maniera sempre più chiara i pezzi di un puzzle, quello del rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2024, che ancora sono tutti da incastrare e far combaciare. Prima la conferma del nuovo modulo di, poi le parole die infine le sue, da capopolo in difesa del gruppo, che però, a conti fatti, non fanno altro che confermare uno stallo per il suo futuro.Proprio il nuovo modulo, oggi, non mette Leao nelle condizioni di brillare. O meglio, finora nel 3-5-2/3-4-3 atipico che Pioli ha scelto per cementare la propria difesa, colui che più ha risentito del cambio modulo è stato proprio il portoghese, "strozzato" nell'imbuto centrale e meno incisivo ed esplosivo rispetto ad un ruolo in fascia più decentrato in cui fino ad ora era stato devastante.dove il portoghese si sta schierando a difesa del gruppo e dei colori rossoneri senza mezzi termini. Come nel post-partita, su Instagram: 'È incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine quando abbiamo dipinto un quadro così bello... Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche".Il problema di fondo è che quell'amore per i colori rossoneri non si sta concretizzando nel tanto agognato rinnovo di contratto. Il dgnel prepartita ha infatti confermato senza mezzi termini come, di fatto, la situazione fra il Milan e gli agenti del giocatore sia ancora di: ". Ora dobbiamo pensare alle partite. Non c’è in previsione nessun incontro, ma con zoom ci si può vedere in qualsiasi momento". Nuovo modulo, stallo sul rinnovo e parole d'amore, il puzzle del futuro di Leao resta difficile da incastrare.