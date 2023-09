Purtroppo è così. In un girone difficilissimo, che noi avevamo definito proibitivo all'indomani del sorteggio di Montecarlo, la partita "sulla carta" più facile sarebbe dovuta essere proprio quella dell'esordio casalingo contro l'avversario di "quarta fascia". Delle quattro in gara la nuova squadra dell'è sicuramente la meno dotata tecnicamente e nelle prime prestazioni stagionali non ha certo dimostrato di essere in forma smagliante. Per questo motivonel solo primo tempo. La facilità con cui il Milan arrivava dalle parti di Pope era disarmante e lasciava presagire addirittura a una vittoria larga. E invece Leao e compagni hanno sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare e hanno fatto vivere la miglior serata della sua carriera al, anche perché nel secondo tempo la stanchezza, i cambi e gli acciacchi hanno fisiologicamente costretto il Milan ad abbassare il ritmo. E dunque anche le occasioni da gol sono numericamente diminuite.Non abbiamo mai nascosto la nostra stima per le qualità eccelse di Leao, ma presentarsi davanti al portiere con quell'inaccettabile presunzione sullo 0 a 0 della "prima" di Champions League non è proprio concepibile. Tanto più che lui e la squadra erano reduci dalla cocente figuraccia nell'ultimo derby. In verità, c, cosa che ha interrotto almeno 4/5 potenziali azioni rossonere del primo tempo. Ma passi. Con Leao bisogna accettare questo tipo di atteggiamenti, in cambio di giocate risolutorie ed eccezionali. Lo si sa. Quello che invece ha fatto con quel colpo di tacco "bucato" e incespicato no, quello non si può fare. ÈLa differenza è che lí, si trattava di un'amichevole estiva negli Stati Uniti, qui invece del debutto in Champions a San Siro. Per questo motivo,se fosse stato in campo con lui. O meglio. Chissà se Leao avrebbe avuto quell'atteggiamento, con Ibra in campo. Di certo su di luiscorso. Anche grazie al fatto che gli inglesi sono meno forti dei cugini e che stavoltaNon a caso il Milan ha rischiato poco o niente, se non in un'occasione verso il novantesimo, dove peraltroSperando che almeno lí, a Leao sia passata la voglia di fare i colpi di tacco.