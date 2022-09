— Rafael Leão (@RafaeLeao7) September 16, 2022

Uno dei passatempi preferiti dei giocatori, si sa, è giocare ai videogiochi ormai diventati simulacri della realtà., i protagonisti del calcio mondiale guardano al gioco di EA Sports come una sorta di bibbia e non vedono l'ora di avere il proprio avatar. Ogni giorno arrivano spoiler della nuova versione del titolo che uscirà a breve e l’ultimo è quello che ha portato alla luce- Il grande escluso è, protagonista con ilin Italia e in Europa, e snobbato dal videogioco. Il portoghese ha voluto commentare la notizia, a suo modo, su Twitter. Lì dove spesso posta la sua emoji preferita, quella del surfista, ha usato una nuova “faccina” per dare il suo parere sull’esclusione., un messaggio per dire che forse un posto spettava anche a lui. La decisione ha stupito molti fan del gioco cui non è andato giù l’aver ritenuto più forte di Leao giocatori come- Da segnalare come il Milan si sia proprio quest’anno accordato con la storica concorrenza di Fifa. È notizia di qualche settimana faPer la cronaca: Maignan, Lautaro Martinez, Dybala, Immobile, Lukaku, Milinkovic-Savic, Barella, Brozovic, Skriniar, Szczesny, Theo Hernandez, Pogba, Kostic, Vlahovic, Tonali, Pellegrini, Chiesa, Di Maria, Calhanoglu, Tomori.