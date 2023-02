14 gennaio 2023. E' il giorno dell'ultimo gol di Rafa Leao con la maglia del Milan. Una rete importante, quello della speranza, quello che ha dimezzato lo svantaggio contro un Lecce poi raggiunto da Calabria sul 2-2. Il capitano rossonero domani non sarà della partita, a differenza del portoghese, che vuole tornare a essere decisivo sottoporta. All'Atalanta ha segnato 2 gol in 7 partite in carriera, in questa stagione sono invece 9 i centri in campionato. In questo video il punto sul nuovo modulo e soprattutto sulla sua situazione contrattuale.