Rafael Leao, all'uscita da Casa Milan dopo il rinnovo di contratto, ha commentato: “Abbiamo tante cose da fare per vincere. Vado in vacanza tranquillo, ma voglio un gol contro il Verona. Il rinnovo era quello che volevo, speriamo di fare cose belle in futuro. Sono felice di essere arrivato a un accordo”. Anche sui social, Leao ha voluto commentare tramite una storia sul suo profilo ufficiale Instagram: "Questa maglia sta proprio bene addosso a me".