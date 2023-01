Il pranzo di inizio anno a Salerno poteva essere un’abbuffata per il Milan al rientro dopo la lunga sosta e invece è arrivata una sofferenza finale che ha rischiato di mettere a repentaglio una vittoria già scolpita nella pietra. Sarebbe stata davvero una beffa per la squadra di Pioli che aveva dominato in lungo e in largo la Salernitana.La fortuna della squadra di Nicola è stato l’esordio tra i pali di Ochoa, che ha messo in mostra tutta la sua classe. Lui e Giroud hanno evitato che la partita finisse dopo 45 minuti.. Si spera che gli strascichi della finale persa contro l’Argentina e soprattutto della sostituzione avvenuta anzitempo si esauriscano in fretta.Chi invece è tornato in grande forma dal Mondiale qatariota è stato sicuramente Rafael Leao.Anche se Pioli nel dopopartita lo ha ufficialmente invitato a restare al Milan e a proseguire in rossonero il suo percorso di crescita, quando è nelle giornate di grazia come a Salerno appare come un giocatore di un’altra categoria.. Un altro che ha ricominciato la stagione in grande spolvero è Sandro Tonali, a nostro giudizio il migliore in campo all’Arechi.. E’ ancora molto presto per poter dire che ha iniziato un percorso di crescita e di affermazione delle proprie qualità, ma di certo ha giocato con un insolito piglio i pochi minuti messigli a disposizione.Un dettaglio che poteva costare carissimo alla squadra di Pioli. Distrazioni di quel tipo bisogna eliminarle da subito. Cosiccome non si possono sprecare così tante palle gol come accaduto ieri. Anche perché da adesso in poi si gioca a un ritmo asfissiante per almeno 3 mesi. E difficilmente si trovano tutti gli spazi concessi dalla Salernitana.