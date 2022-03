è l'uomo-copertina del Milan che si sta giocando lo scudetto. Il portoghese sta trascinando i rossoneri a forza di gol e giocate decisive, ormai sono lontani i tempi in cui faticava a imporsi in rossonero: "L'inizio non è stato facile perché non parlavo la lingua ed ero in un campionato diverso - racconta Leao a Dazn - avevo 19 anni e c'erano tanti avversari forti. Grazie all'aiuto di tutti, però, ora sta andando molto meglio".- "Mi ha dato fiducia e una maglia da titolare nonostante le difficoltà, se sto facendo bene è anche grazie a lui.. Io l'ho ascoltato, e quando ho parlato con il mio personal trainer e con i miei familiari mi è scattato qualcosa in testa. Volevo far vedere a tutti chi ero veramente, anche se ancora non sono un bomber come Mbappé e Ronaldo: loro due sono gli attaccanti che studio su Youtube e ai quali mi ispiro. Ma voglio arrivare ai loro livelli".- "I dribbling spesso sono decisivi, ma ogni tanto vorrei segnare di più; anche partendo da sinistra.. Se cresco come Henry? Non facciamo paragoni: lui è stato un gran giocatore, io sono solo un giovane che lavora per arrivare a quei livelli".- "Dice che è più veloce di me?. Theo è uno dei terzini sinistri più forti al mondo, per il Milan è fondamentale".