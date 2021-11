Intervistato in tv, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha commentato il pareggio ottenuto contro il Porto.



MEGLIO LA RIPRESA - "Il primo tempo è stato un po' difficle, non abbiamo creato tanto. Nella seconda metà abbiamo giocato con personalità, meritavamo la vittoria".



CHAMPIONS E SERIE A - "Giochiamo contro i migliori d'Europa, la Champions è difficile. E' buono per noi e per tutta la squadra, dobbiamo imparare



DERBY - "E'' sempre un derby, cerchiamo di vincere. C'è tempo per recuperare tutta la squadra e penso che per domenica siamo pronti".