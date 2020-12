La querelle fra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona non accenna a placarsi e oggi in Portogallo è stato eseguito su ordine del Tribunale Arbitrale dello Sport il pignoramento di alcuni beni materiali dell'attaccante del Milan. Il TAD Tribunale Arbitrale dello Sport aveva infatti condannato Leao a risarcire lo Sporting Lisbona della cifra di 16,5 milioni di euro per la risoluzione illegittima e anticipata del suo contratto di lavoro al termine della stagione 2018 quando firmò, da svincolato, con il Lille.



Secondo quanto riportato da A Bola la prima rata pignorata in Portogallo è quantificabile in circa 35mila euro si riferisce al patrimonio del giocatore in Portogallo, ma il quotidiano portoghese aggiunge che sono state informate anche le autorità francesi dove Leao ha giocato nella stagione 2018/19 e soprattutto italiane. A questo, infine, si aggiungeranno anche i premi che Leao dovrebbe riscuote per le apparizioni con la Federcalcio portoghese nelle selezioni nazionali.