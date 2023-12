Rafael Leao non ci sarà in Atalanta-Milan. Stefano Pioli e il suo staff hanno valutato fino all'ultimo le condizioni del portoghese, che ha alzato l'intensità in allenamento negli ultimi giorni, ma ha alla fine ha prevalso la linea della prudenza: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, niente convocazione per la trasferta di Bergamo, per il ritorno in campo del 10 rossonero bisognerà attendere la sfida di Champions League con il Newcastle (mercoledì 13 dicembre, ore 21).



LESIONE GUARITA - La lesione muscolare al bicipite femorale destro rimediata contro il Lecce lo scorso 11 novembre è guarita e lo hanno confermato gli esami strumentali effettuati tre giorni fa. Da lì è iniziato il percorso di riatletizzazione di Leao, che con il passare dei giorni ha alzato l'intensità fino ad allenarsi parzialmente con i compagni nella giornata di ieri. Il Milan, però, non vuole correre rischi e per questo si è preferita una linea prudente, con il giocatore che avrà altri giorni a disposizione per recuperare la forma migliore.



KJAER - Non sarà della partita neanche Simon Kjaer, come annunciato da Pioli in conferenza stampa: il danese ha smaltito il problema muscolare ma non si è ancora allenato in gruppo e lavora per ritrovare una condizione ottimale.