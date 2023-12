Buone notizie in casa Milan. Le novità che arrivano da Milanello in merito alle condizioni di Rafael Leao, guarito dalla lesione muscolare, raccontano di una prima parte della seduta odierna in gruppo, per poi staccarsi dai compagni per continuare il lavoro personalizzato.



LE SENSAZIONI PER BERGAMO, KJAER A PARTE - La giornata di domani sarà decisiva: il portoghese proverà a svolgere tutta la seduta con il resto del gruppo, da lì si capirà se Stefano Pioli potrà convocarlo per la trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. Il numero 10 potrebbe essere convocato ma non partire dal 1. Per quanto riguarda Simon Kjaer, il difensore danese ha proseguito anche oggi il suo lavoro personalizzato.