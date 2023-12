Una vittoria, la seconda di fila, che visto l'andazzo non era assolutamente scontata e che fa ritrovare un po' dianche all'ambiente. La classifica potrebbe cambiare in positivo, staremo a vedere. Ilha giocato con applicazione, umiltà e sacrificio, qualità che sono mancate nell'ultimo periodo e che si spera non vengano di nuovo cestinate.Il primo potrebbe essere, purtroppo,: nel dispiacere, ci sarebbe un vantaggio sull'Inter.Il secondo, fondamentale, èe arginare questo fenomeno che in termini sportivi, dalle parti di Milanello, è terribile.Il terzo è legato al: a gennaio si deve intervenire soprattutto per quanto riguarda la, visto che Kalulu e Thiaw li abbiamo persi fino alla Primavera., per ritrovare un reparto meglio assortito. Mentre là davanti si vedrà se Jovic darà seguito agli ultimi segnali positivi o se servirà anche lì un rinforzo.(da me criticato solo per la mancanza della punta forte). Segnalo che consono arrivati 1 gol e 2 assist, con1 rete e 1 assist, con1 assist.ha realizzato 2 reti,1 gol e 1 assist a testa. Poi c'è, giocatore straordinario, che ha portato tanti punti grazie alle sue 5 reti e ai 2 assist. Insomma, in termini numerici l'apporto è notevole. Rimangono 2 lacune: non aver preso un 9 fortissimo e. Ma il giudizio resta molto positivo.