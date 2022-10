Doveva essere il giorno dell'incontro con il padre di Rafa Leao a casa Milan, invece c'è stato un meeting molto più importante: quello con l'avvocato del giocatore portoghese, un primo step per gettare le basi sul complicato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Si parte da una richiesta di 7 milioni di euro, circa 2 la forbice da appianare, con la possibilità di abbassare la clausola rescissoria attualmente fissata a 150 milioni di euro.



LA SITUAZIONE - Certamente serviranno altri incontri per giungere ad un accordo, ma l'ottimismo è percepibile dalle parole dei dirigenti rossoneri, in particolare Maldini che assicura di voler chiudere entro l'anno per quella che senza dubbio è la trattativa più importante dell'autunno rossonero.