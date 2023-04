Rafael Leao sblocca Milan-Lecce di testa ed eguaglia Cristiano Ronaldo: come evidenzia Opta, il 17 rossonero è il secondo giocatore portoghese a realizzare più di 10 reti per due stagioni consecutive in Serie A dopo CR7 (21 nel 2018/19, 31 nel 2019/20 e 29 nel 2020/21).