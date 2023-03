Tra Leao e il Milan si entra nella fase decisiva della trattativa. Se da un alto il club rossonero fa sapere che non esistono deadline, dall’altro ci sono le logiche di un mercato che vanno tenute in considerazione. Rafael ha un solo anno di contratto con i rossoneri che devono essere abili a non correre il rischio di perdere un talento forse un po’ anarchico ma certamente cristallino.



OSTACOLO MULTA- Come già ampiamente raccontato dalla nostra redazione, le parti al momento non riescono a trovare un’intesa su un aspetto fondamentale per Leão: il pagamento della multa da 16,5 milioni allo Sporting Lisbona. Secondo i desideri dell’entourage del nazionale portoghese, il Milan dovrebbe contribuire con un sostanzioso bonus alla firma. Una richiesta che non è stata accettata e che rischia di far saltare il banco.



NUOVA IPOTESI- Leão vuole fortemente il rinnovo e potrebbe scendere in campo nella trattativa con il Milan a stretto giro di posta. Ecco perché una possibile ipotesi potrebbe essere quella di prolungare fino al 2025. Un accordo breve che servirebbe da tutela per il club rossonero. Gli ultimi rumours parlano di un contatto previsto entro 15 giorni, si avvicina l’ora della verità per Leão