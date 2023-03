Il prossimo turno di campionato potrebbe essere decisivo per il destino di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, allenatori di Inter e Milan. Dopo lo scudetto sfumato l’anno scorso nel finale di stagione, il tecnico nerazzurro potrebbe pagare un rendimento troppo altalenante in Serie A, come si evince dalle nove sconfitte in 27 incontri, e secondo gli esperti Snai, qualora dovesse arrivare un risultato non positivo contro la Fiorentina, un suo addio entro il 3 giugno paga 3,50 volte la posta. Più salda, almeno apparentemente, la posizione di Stefano Pioli, anche lui alle prese con un rendimento al di sotto delle aspettative dopo il tricolore vinto lo scorso campionato. Fondamentale per il futuro sarà la trasferta di Napoli, con un risultato negativo che complicherebbe l’accesso in Champions League, e i quarti di finale in Europa sempre contro i partenopei, per un allontanamento - entro la fine della stagione - offerto a quota 15.