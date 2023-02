Rafael Leao protagonista in campo, ma ora deve esserlo anche fuori dal campo. Il portoghese in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 ha confermato a Dazn che vorrebbe rimanere al Milan perché qui sta bene. Eppure non è ancora arrivata l'accelerata sul rinnovo. La smorfia di Ibrahimovic nella sua intervista post-partita contro l'Atalanta rappresenta e descrive appieno lo stato dell'arte della trattativa.



La distanza e le differenze nella trattativa per il rinnovo ci sono e sono su 3 punti: ingaggio del giocatore, la multa da pagare allo Sporting e le commissioni per gli avvocati. Tutti i dettagli nel nostro video, con una deadline già fissata.